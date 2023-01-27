Мероприятия в рамках «Культурных выходных» прошли в поселке Кунья

17:28, 27 января 2023, ПАИ

Мероприятия в рамках «Культурных выходных» пошли в поселке Кунья 27 января, сообщает газета «Пламя».

Так, куньинские четвероклассники приняли участие в познавательной интерактивной программе «По ту сторону реки», прошедшей в Детской школе искусств им. М. П. Мусоргского, подготовленной и проведенной сотрудниками областной детско-юношеской библиотеки им. Каверина.

«Ребята погрузились в мир славянской мифологии и прошли обучение в школе юных волшебников. Школьникам с легкостью покорились четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. Все испытания на ловкость и сообразительность ребята прошли успешно, получив массу впечатлений, заряд бодрости и отличного настроения», - отмечается в сообщении.

Также сегодня в районном культурном центре открыли сразу несколько экспозиций.

Местным жителям представили выставку художественных работ регионального отделения Союза художников России. Произведения, созданные в техниках живописи, лоскутного шитья, презентовала Ольга Гофман.

Кроме того, открылась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества.

Еще одна экспозиция - «По Ледовитому морю: вчера и сегодня». Здесь собраны фотоработы по итогам полярных экспедиций Даниила Гаврилова - полярного капитана, основателя компании Rusarc, которая уже 11 лет занимается яхтенными экспедициями в полярных широтах.

На выставке Военно-исторического музея-заповедника Псковской области посетители увидят образцы советского, немецкого и иностранного оружия времен Великой Отечественной войны, обнаруженного поисковиками.

Сегодня в районном культурном центре поселка прошли мастер-классы «Верховая набойка», «Войлочное валяние» и «Волшебный подсвечник».

«Ребята познакомились со старинной техникой нанесения рисунков, попробовали изготовить сувенир из войлока и глиняный подсвечник. Процесс «затянул» школьников, позволил им проявить фантазию и погрузиться в мир приятных эмоций и творчества», - отметили организаторы.

Завтра, 28 января, школьников ждут новые мастер-классы по искусству живописи и фотографии.

А первый день «Культурных выходных» завершился концертом Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в РКЦ.

«Многочисленные зрители тепло принимали студентов колледжа, которые представили несколько эстрадных вокальных номеров, а также виртуозно исполнили музыкальные произведения на гитаре и аккордеоне. Бурными аплодисментами куньинцы наградили ансамбль «Очелье», в исполнении которого прозвучали народные песни и задорные частушки», - говорится в сообщении.

Завтра в поселке пройдет концерт Губернаторского симфонического оркестра, а в воскресенье - концерт ансамбля русской музыки «Псков».