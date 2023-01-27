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Общество

Увеличение платы за содержание жилья прокомментировал Борис Елкин

Увеличение платы за содержание жилого помещения прокомментировал глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что изменение платы за содержание жилья касается ограниченного круга псковичей. Это наниматели государственного и муниципального жилищного фонда, а также те собственники, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Для них с 1 марта размер платы в среднем увеличится на 1,60 рубля за 1 квадратный метр.

«Всех остальных собственников жилых помещений в многоквартирных домах это не касается. Размер платы за содержание у них установлен общим собранием и прописан в договоре с управляющей компанией», - отметил глава города.

В случае если в договоре указано, что размер платы за содержание утверждается решением Думы, необходимо обратиться в управляющую организацию с требованием изменить условия договора.

«Добавлю, что размер платы рассчитан с учетом рекомендаций Минстроя РФ. Для этого выведено среднее значение размеров платы по Пскову, утвержденных общими собраниями собственников», - подчеркнул Борис Елкин.

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