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Спорт

Чемпионат по ловле на мормышку пройдёт в Псковском районе

Чемпионат города Пскова по ловле на мормышку проведут на озере Долгое Псковского района 28 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщил вице-президент Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов.

Это командные соревнования, но с личным зачетом. «Команда состоит из трех человек. После жеребьевки участники распределяются по отдельным зонам. Спортсмену разрешается занять две лунки, после чего ему дают персональные флажки, которыми он помечает их. Сверлить он может этих лунок неограниченное количество, но одновременно пользоваться только двумя. Ловля происходит только на мармышку, удочкой рыболов может пользоваться одной, а запасных иметь сколько угодно, вдруг ему нужно будет сменить ее», — объяснил правила вице-президент Федерации рыболовного спорта региона.

По его словам, рыбаки смогут использовать мотыля, опарыша и червяка. «Никаких искусственных насадок, только натуральная», — подчеркнул Игорь Иванов. Также разрешается подкармливать рыбу разнообразынми прикормками. 

Турнир продлится два с половиной часа, после чего будут подведены первые итого. После второго тура очки суммируются. «Например, в первом туре у спортсмена было первое место в своем туре, а во втором - третье. Один плюс три, получается, четыре очка. Следовательно, рыболов победил, если никто не заработал меньше очков», — пояснил президент Федерации. Призеры чемпионата будут награждены рыболовными снастями, кубками и медалями.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие. «Для соревнований необходимо иметь такие инстурменты, как: бур, личные рыболовные снасти и большое желание участвовать», — омтетил Игорь Иванов.

Также он обратил внимание, что накануне была проведена ледовая разведка. Толщина льда на озере Долгое составляет 20-25 см. 

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