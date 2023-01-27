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Общество

Акция «Хлеб той зимы» прошла в Пскове 27 января

Акция «Хлеб той зимы», посвящённая освобождению Ленинграда от блокады, прошла в Пскове сегодня, 27 января. О том, как прошло мероприятие, корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского регионального отделения РДДМ «Движение первых» Екатерина Родина. 

Она отметила, что акция «Хлеб той зимы» родилась в Псковской области в 2016 году. Инициировали её участники движения «Волонтеры Победы» и они до сих пор проводят её на территории города Пскова и области.

«В рамках этой акции мы знакомим любого желающего с атмосферой жизни в блокадном Ленинграде, ведь 27 января - это день полного освобождения Ленинграда от блокады. У нас всегда работает несколько точек, мы рассказываем о хлебе, мы показываем разграммовку, вот эту самую страшную - 125 грамм, самую маленькую, и все, что было чуть больше, но все равно такой же маленький паек. Мы даем возможность оформить хлебную карточку и выписываем ее на имя каждого конкретного участника, чтобы он мог с этой карточкой уйти с акции, оставить её, сохранить на память, прочитав на обороте рецептуру блокадного хлеба», - сказала Екатерина Родина.  

Она также добавила, что псковичам дают попробовать хлеб, который испечен по рецепту, приближенному к блокадному. Екатерина Родина заметила, что многие ингредиенты в состав не влючены, поскольку современный человек их просто не переварит.

Сегодня на мероприятии были представлены газеты, партизанские листовки, все это издавалось в годы Великой Отечественной войны. А сопровождалась акция рассказом организаторов и волонтеров о годах блокады.

Добавим, что в проведении мероприятия приняли участие региональное отделение движения «Волонтёры Победы», молодёжная организация «Вечевой орден» и региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

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