Первенство Псковской области по боксу стартовало в Пустошке

22:40, 27 января 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по боксу среди юношей и девушек 2007–2008 и 2009–2010 годов рождения стартовало в Пустошке сегодня, 27 января. Об этом сообщает газета «Вперёд».

32-й традиционный турнир посвящён памяти воинов, погибших в мирное время при защите интересов Родины. Участников первенства приветствовала врио главы администрации района Вера Шилова.

Соревнования продлятся с 27 по 29 января.