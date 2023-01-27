Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции

20:41, 27 января 2023, ПАИ

Обеспечить повышение МРОТ выше темпов роста инфляции, а также представить предложения о дальнейшем повышении поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда», — сообщается в тексте поручения, передаёт агентство «Прайм».

Срок выполнения — до 1 июля 2023 года.