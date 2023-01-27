Урок мужества провели для студентов Пыталовского колледжа

21:00, 27 января 2023, ПАИ

Урок мужества, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, провели специалисты Молодёжного центра в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

«Учащиеся узнали о блокаде, о том, через какие испытания пришлось пройти жителям осаждённого Ленинграда, о стойкости его жителей, о блокадном хлебе, спасительной Дороге жизни, которая проходила через Ладожское озеро, также о маленькой девочке Тане Савичевой, которая вела дневник, куда записывала даты смерти своих родных», — говорится в сообщении.

Специалисты Молодёжного центра также рассказали о жизни ветерана, заслуженного ленинградского педагога Надежды Строгоновой. Она учила детей в осаждённом городе и посвятила работе в школе более полувека. Сейчас ей 102 года, и в сентябре в день рождения ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также она награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В этом году на встрече президента РФ Владимира Путина с ветеранами, которая проходила в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, Надежда Строгонова произнесла речь.

«Учитель — самая главная профессия для любого государства. Мы выстояли в блокаду только потому, что предыдущие поколения учителей вложили в нас беспредельную любовь к своей стране, взаимовыручку. Кого сегодня воспитает учитель — такой и будет завтра страна», — сказала она.

По завершении урока, отвечая на вопрос, почему важно знать о событиях того времени, учащиеся с уверенность ответили: «Чтобы больше такого никогда не повторилось на земле».