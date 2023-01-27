Массовый фейк о военнослужащих зафиксировали в Псковской области

21:30, 27 января 2023, ПАИ

Массовый фейк зафиксировали в регионах страны, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В сообщении, которое рассылается по чатам и в личных сообщениях, речь идёт о женщине, которая ухаживает за раненым сыном в главном военном госпитале имени Бурденко, а рядом якобы без сознания лежат ребята из Псковской области. Далее перечисляется ряд фамилий с годами рождения и просьба разослать информацию, чтобы найти родных.

Отмечается, что это ложная информация, которая рассылается по разным регионам. «Просим быть внимательными и не обращать внимания на этот вброс», — отмечается в сообщении.