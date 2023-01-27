Учащиеся Себежской школы встретились с блокадницами из Ленинграда

22:20, 27 января 2023, ПАИ

Встреча десятиклассников с жительницами блокадного Ленинграда состоялась в Себежской средней школе в день полного освобождения города, пишет газета «Призыв».

«Встреча за круглым столом — так назвали своё мероприятие учащиеся и учителя школы. Пригласили на встречу женщин, которые на момент начала войны и блокады города были совсем маленькими — три года и восемь лет. Это известные в нашем городе Нина Филатова и Валентина Поплавская», — говорится в сообщении.

Обе женщины детство и юные годы провели в Ленинграде, пережили блокаду и послевоенное восстановление хозяйства, получили специальность. «Мы выжили, не знаю как, но выжили, теряя близких. В памяти остались отрывочные воспоминания в силу малолетнего возраста, и мы рассказываем их вам, молодым людям, чтобы вы помнили о том, что пережили мы в своё время, как страшна война», — рассказали они.

Десятиклассники увидели фотографии тех лет и награды отца Валентины Поплавской.