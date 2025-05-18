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Врач-невролог объяснил, как добиться качественного сна

Перед сном лучше избегать кофе и алкоголя, а также не пользоваться телефоном. Утром рекомендуется проводить время на солнце, чтобы улучшить качество сна, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, чтобы сон был действительно восстановительным, важна его гигиена. Помимо очевидных рекомендаций, таких как избегание кофе и алкоголя вечером и отказ от использования телефона в кровати, существуют и менее известные, но эффективные методы. Например, невролог упомянул, что утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а лёгкая физическая активность в течение дня способствует более глубокому сну ночью.

По мнению Владимира Мартынова, перед сном необходимо психологически расслабиться: рекомендуется заняться несложной вечерней рутиной, принять тёплый душ, выполнить дыхательные упражнения или помедитировать.

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