Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе, рассказали синоптики

21:56, 18 мая 2025, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на предстоящей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

«На Северо-Западе циклон вместе с разрозненными массивами дождевых облаков будет подбрасывать умеренно тёплые воздушные массы. В результате даже в Заполярье днём +5…+10 градусов, а на юге региона столбики термометров дотянутся до +15…+20 градусов», – отметили в «Фобосе».

Ранее сообщалось, что сильный дождь обрушится на Псковскую область ночью и утром 19 мая.