Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе, рассказали синоптики
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на предстоящей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».
«На Северо-Западе циклон вместе с разрозненными массивами дождевых облаков будет подбрасывать умеренно тёплые воздушные массы. В результате даже в Заполярье днём +5…+10 градусов, а на юге региона столбики термометров дотянутся до +15…+20 градусов», – отметили в «Фобосе».
Ранее сообщалось, что сильный дождь обрушится на Псковскую область ночью и утром 19 мая.
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