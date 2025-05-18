Слёт молодёжи прошёл у памятника с Знаменем Победы Идрицкой дивизии в Москве

23:18, 18 мая 2025, ПАИ

Знамя Победы Идрицкой стрелковой дивизии в композиции «Единая страна – единый народ» в Москве стало значимым местом для проведения патриотического слёта, пишет газета «Призыв».

В редакцию газеты пришло сообщение сотрудника управы района Коммунарка Москвы Виктора Золотухина.



Фото: Виктор Золотухин



Фото: Виктор Золотухин



Фото: Виктор Золотухин





«17 мая прошёл военно-патриотический слёт православной молодёжи. В нём приняли участие ребята из клубов и приходских школ Новой Москвы. Слёт состоялся у композиции «Единая страна – единый народ», основой которого служит Знамя Победы», – написал он.

Напомним, что Знамя Победы Идрицкой дивизии стало основой памятника подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, который установлен у Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова в Москве.