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Общество

Слёт молодёжи прошёл у памятника с Знаменем Победы Идрицкой дивизии в Москве

Знамя Победы Идрицкой стрелковой дивизии в композиции «Единая страна – единый народ» в Москве стало значимым местом для проведения патриотического слёта, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: Виктор Золотухин

В редакцию газеты пришло сообщение сотрудника управы района Коммунарка Москвы Виктора Золотухина.

  • Слёт молодёжи прошёл у памятника с Знаменем Победы Идрицкой дивизии в Москве
    Фото: Виктор Золотухин
  • Слёт молодёжи прошёл у памятника с Знаменем Победы Идрицкой дивизии в Москве
    Фото: Виктор Золотухин
  • Слёт молодёжи прошёл у памятника с Знаменем Победы Идрицкой дивизии в Москве
    Фото: Виктор Золотухин

«17 мая прошёл военно-патриотический слёт православной молодёжи. В нём приняли участие ребята из клубов и приходских школ Новой Москвы. Слёт состоялся у композиции «Единая страна – единый народ», основой которого служит Знамя Победы», – написал он.

Напомним, что Знамя Победы Идрицкой дивизии стало основой памятника подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, который установлен у Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова в Москве.

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