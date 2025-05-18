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Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге

Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Районная военно-тактическая игра состоялась в Санкт-Петербурге на минувшей неделе. Участие в игре приняла псковская команда учащихся 10 класса гимназии № 29 в составе пяти человек.

  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе игры команды прошли десять этапов, на которых кадеты продемонстрировали свои знания по истории Родины и Вооруженным силам, а также показали физическую, тактическую и спортивную подготовку, навыки оказания первой доврачебной помощи и умение обращаться с оружием.

«Кадеты показали высокий уровень подготовки и собранности, заняв второе место. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в состязаниях!» – отметили в ведомстве.

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