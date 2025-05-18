Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге

18:29, 18 мая 2025, ПАИ

Псковские кадеты заняли второе место в военно-тактической игре «Остров героев» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Районная военно-тактическая игра состоялась в Санкт-Петербурге на минувшей неделе. Участие в игре приняла псковская команда учащихся 10 класса гимназии № 29 в составе пяти человек.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

















В ходе игры команды прошли десять этапов, на которых кадеты продемонстрировали свои знания по истории Родины и Вооруженным силам, а также показали физическую, тактическую и спортивную подготовку, навыки оказания первой доврачебной помощи и умение обращаться с оружием.

«Кадеты показали высокий уровень подготовки и собранности, заняв второе место. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в состязаниях!» – отметили в ведомстве.