Роспотребнадзор предупредил об опасности дважды заболеть гриппом за сезон

09:25, 28 января 2023, ПАИ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости предупредила, что человек может дважды за один сезон переболеть гриппом. В связи с этим она посоветовала вакцинироваться даже в том случае, если человек вылечился от вируса.

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вируса гриппа», — заявила эксперт.

По её словам, заболевание одним из штаммов гриппа не даёт гарантии того, что после этого пациент не заразится другим, поскольку иммунная система человека хоть и вырабатывает антитела, но они не способны обеспечить полную защиту от других разновидностей вируса. Пшеничная пояснила, что вакцины содержат в себе антигены сразу против трёх-четырёх штаммов вируса гриппа подтипов А и В.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что иммунитет у людей, переболевших гриппом, может сохраняться от полугода до полутора лет. Он уточнил, что иммунитет появляется именно к тому штамму, который перенёс пациент.