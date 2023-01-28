Врач назвал безопасную норму кофе для человека

10:45, 28 января 2023, ПАИ

Большинству людей не стоит пить более трёх чашек кофе в день. Точное количество зависит от скорости метаболизма кофеина, которая во многом определена генетикой. Об этом рассказал агентству «Прайм» Александр Резник, врач-генетик клиник «Атлас».

Для взрослого человека безопасно употреблять не более 400 мг кофеина в день. В среднем это две-три чашки, но многое зависит, конечно, от вида и качества кофе. Так, всего сто миллилитров качественного эспрессо содержит 210 мг кофеина, однако в таком же объёме растворимого кофе кофеина в семь раз меньше (30 г), объяснил Резник.

«При этом важно выбирать фильтрованный кофе, поскольку нефильтрованный (сваренный в турке или другим образом) содержит кофестол и кахвеол, которые повышают уровень «плохого» холестерина и могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Фильтрованный кофе при соблюдении нормы для организма полезен», — предупредил врач.

По его словам, кофеин является сильным стимулятором и для большинства людей условная четвёртая чашка кофе будет лишней.

Врач напомнил, что кофеин тонизирует за счёт использования резервных ресурсов организма, что может вместо бодрящего эффекта привести к ещё большему утомлению.