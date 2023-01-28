Туроператоры рассказали, насколько подорожает отдых в Турции летом

11:07, 28 января 2023, ПАИ

Рост цен на 15-30 процентов на летние путёвки в Турцию не снизит интерес россиян к отдыху в этой стране, сообщает РИА Новости.

«В 2023 году стоимость туров на 15-30 процентов больше. Это связано с повышением цен в отелях Турции и высоким спросом со стороны других рынков, в том числе европейского», — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

«Сегодня на Турцию очень активный спрос у европейцев, — подтвердили в «Интуристе». — Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаём путёвки по расценкам лета 2022 года, но когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. К концу февраля стоимость уже плавно повышается — примерно на 30 процентов от того, что было год назад». В то же время в компании уверены, что на спросе со стороны россиян ситуация не скажется.

«Это самый массовый рынок плюс доступная перевозка из различных городов России. Сегодня практически нет стран, куда можно было бы так же легко поехать. Спрос на Турцию будет, но, как вариант, отдыхающим придётся выбирать более бюджетные отели по сравнению с теми, к которым они привыкли», — добавили в «Интуристе». Аналогичную позицию высказали и в Fun&Sun: «Спрос не сократится, он имеет потенциал к росту, но сдерживается наличием доступной перевозки. Турция традиционно в лидерах продаж».