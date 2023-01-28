Чем выше уровень дохода родителей в Пскове, тем чаще дети изучают несколько языков

11:33, 28 января 2023, ПАИ

У родителей с заработком от 80 тыс. руб. в месяц, помимо английского, дети чаще изучают немецкий и испанский языки. Это следует из опроса SuperJob, в котором приняли участие родители школьников из Пскова.

В топ-5 иностранных языков, которые изучают дети псковичей, — английский, немецкий, французский, китайский и испанский. «Инглиш» — безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают ученики 10–11-х классов, немецкий — 5–9-х классов, китайский — учащиеся начальной школы.

Причём двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене. Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков. Родители с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще отдают предпочтение не только английскому, но и немецкому и испанскому языкам.