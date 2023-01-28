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Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за использование персональных данных

Необходимо самое строгое наказание за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы конституционного комитета Госдумы Даниила Бессарабова.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь Ашманов ранее предложил лишать свободы на «серьёзные сроки» лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. «Актуальность высокая у темы защиты персональных данных, в том числе в рамках уголовного-правового характера этих мер, а какие будут сами меры — надо будет смотреть», — подчеркнул Даниил Бессарабов, комментируя инициативу.

Сам политик отметил, что выступает за жёсткие меры в отношении незаконного использования персональных данных, подчеркнув, что граждан нужно защитить, и не только с помощью введения штрафов за такие деяния.

«Я сторонник того, что это должно быть и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы, вне всякого сомнения», — отметил политик, подчеркнув, что незаконные действия с персональными данными могут угрожать и жизни, и здоровью граждан, а также их репутации.

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