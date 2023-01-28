Правительство одобрило внесение изменений в законы о флаге и гимне России

14:21, 28 января 2023, ПАИ

Правительство одобрило внесение изменений в конституционных законы о флаге и гимне России, сообщает РИА Новости.

«Решение правительства — одобрить проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» и в статьи 3 и 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В закон «О Государственном флаге Российской Федерации» предусматривается внести следующее изменение: после слов «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».

Также предлагается в законе «О Государственном гимне Российской Федерации» после слов «общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской Федерации» добавить слова «и Корабельным уставом Военно-Морского Флота».

