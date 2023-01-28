Концерт Губернаторского симфонического оркестра прошёл в Куньинском районе
Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прошёл в Куньинском районе в рамках акции «Культурные выходные», сообщает газета «Пламя».
Зрителям районного культурного центра была представлена программа «Симфонический кинематограф», включившая известные мелодии кино, оркестровые версии популярных песен и фрагменты бродвейских мюзиклов.
Дирижёр — Дмитрий Воронцов.
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