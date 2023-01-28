Пятеро пыталовских спортсменов представят область на первенстве СЗФО
На отборочном этапе соревнований первенства Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА пятеро спортсменов из Пыталова показали достойный результат, сообщает тренер бойцов Максим Максимов.
От Пыталова было заявлено пятеро спортсменов: Тимур Назаров, Демьян Петров, Денис Садвакасов, Иван Власов и Егор Власов. Трое ребят заняли первые места, и двое – вторые места. По итогам отборочного тура все спортсмены представят Пыталово в составе команды от Псковской области на первенстве СЗФО по ММА.
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