Пятеро пыталовских спортсменов представят область на первенстве СЗФО

18:15, 28 января 2023, ПАИ

На отборочном этапе соревнований первенства Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА пятеро спортсменов из Пыталова показали достойный результат, сообщает тренер бойцов Максим Максимов.

От Пыталова было заявлено пятеро спортсменов: Тимур Назаров, Демьян Петров, Денис Садвакасов, Иван Власов и Егор Власов. Трое ребят заняли первые места, и двое – вторые места. По итогам отборочного тура все спортсмены представят Пыталово в составе команды от Псковской области на первенстве СЗФО по ММА.