Более 160 км дорог приведено в порядок в 2022 году

18:33, 28 января 2023, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году привели в порядок более 160 км дорог, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Крупнейшими объектами стали четыре объекта.

В Гдовском районе отремонтировано 11 км дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево на участке с 0-го до 33-го км. Дорога ведёт к деревне Самолва и мемориалу «Александр Невский». Здесь дорожники впервые применяли технологию восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации, чтобы повысить прочность конструкции.

В Печорском районе обновили два участка трассы граница Эстонской Республики – Печоры – Изборск. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также дорога ведёт к Псково-Печерскому монастырю.

В Дновском районе завершён капремонт моста через реку Шелонь. Сооружение введено в эксплуатацию на год (!) раньше срока.

В Пскове досрочно завершена реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, которая стала четырёхполосной. Это позволило облегчить непростую дорожную обстановку густонаселённого микрорайона. Реконструкция будет продолжена в 2023 году.