Лучших великолукских студентов наградил Михаил Ведерников

18:58, 28 января 2023, ПАИ

Лучшие студенты Псковской области награждены благодарственными письмами правительства Псковской области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В числе награждённых студентка четвёртого курса направления подготовки «сервис» ВЛГАФК Анастасия Павлова и студент Великолукского механико-технологического колледжа Кирилл Шариков.

За успехи в обучении, активное участие в развитии и популяризации добровольнического (волонтёрского) движения на территории Псковской области губернатор Михаил Ведерников вручил ребятам благодарственное письмо правительства Псковской области.

Как сообщается в группе ВЛГАФК, после награждения Анастасия выступила с докладом на расширенном заседании совета ректоров Псковской области в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» с темой «Реализация молодёжной политики и воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».