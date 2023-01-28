Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лучших великолукских студентов наградил Михаил Ведерников

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Лучшие студенты Псковской области награждены благодарственными письмами правительства Псковской области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В числе награждённых студентка четвёртого курса направления подготовки «сервис» ВЛГАФК Анастасия Павлова и студент Великолукского механико-технологического колледжа Кирилл Шариков.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

За успехи в обучении, активное участие в развитии и популяризации добровольнического (волонтёрского) движения на территории Псковской области губернатор Михаил Ведерников вручил ребятам благодарственное письмо правительства Псковской области.

Как сообщается в группе ВЛГАФК, после награждения Анастасия выступила с докладом на расширенном заседании совета ректоров Псковской области в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» с темой «Реализация молодёжной политики и воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 января 2023

Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксером
28 января 2023

Рыбаки делятся итогами улова на Чудском озере
28 января 2023

В Псковской области охотники регулируют численность волков

28 января 2023

Участники Островского клуба «Лира» посетили выставку в Изборске
28 января 2023

Лучших великолукских студентов наградил Михаил Ведерников

28 января 2023

Более 160 км дорог приведено в порядок в 2022 году
28 января 2023

Пятеро пыталовских спортсменов представят область на первенстве СЗФО

28 января 2023

Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...