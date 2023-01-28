Участники Островского клуба «Лира» посетили выставку в Изборске
Участники клуба «Лира» посетили выставку «Россия. Истоки» в Изборске, сообщает газета «Островские вести».
Изборск традиционно излюбленное место гостей, туристов и местных жителей. Он включен в национальные туристические маршруты.
Посетить это место у островичей был повод. В декабре здесь состоялось открытие выставочного проекта «Россия. Истоки» в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».
«Среди экспонатов выставки «Россия. Истоки» - произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства.
Работы ведущих представителей русского академизма относятся к жанру «большого исторического рода» — именно такое название носила историческая живопись в Императорской Академии художеств, начиная со второй половины XVIII века. Все выставленные произведения являются подлинниками. Не видеть их любителям живописи было бы не простительно, и мы отправились в Изборск», — рассказывает Алла Васильева.
«Полный восторг от нового выставочного зала и картин. Благодаря прекрасному экскурсоводу Екатерины Майоровой, впечатлений от увиденного масса. Словами не передать, это надо просто видеть», — говорят участники поездки.
Завершилась поездка прогулкой к Словенским ключам, посещением крепости.
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