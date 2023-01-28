Участники Островского клуба «Лира» посетили выставку в Изборске

19:16, 28 января 2023, ПАИ

Участники клуба «Лира» посетили выставку «Россия. Истоки» в Изборске, сообщает газета «Островские вести».

Изборск традиционно излюбленное место гостей, туристов и местных жителей. Он включен в национальные туристические маршруты.



Посетить это место у островичей был повод. В декабре здесь состоялось открытие выставочного проекта «Россия. Истоки» в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».



«Среди экспонатов выставки «Россия. Истоки» - произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства.



Работы ведущих представителей русского академизма относятся к жанру «большого исторического рода» — именно такое название носила историческая живопись в Императорской Академии художеств, начиная со второй половины XVIII века. Все выставленные произведения являются подлинниками. Не видеть их любителям живописи было бы не простительно, и мы отправились в Изборск», — рассказывает Алла Васильева.



«Полный восторг от нового выставочного зала и картин. Благодаря прекрасному экскурсоводу Екатерины Майоровой, впечатлений от увиденного масса. Словами не передать, это надо просто видеть», — говорят участники поездки.



Завершилась поездка прогулкой к Словенским ключам, посещением крепости.