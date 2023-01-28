В Псковской области охотники регулируют численность волков

19:42, 28 января 2023, ПАИ

В Псковской области охотники регулируют численность волков, сообщает группа «Природа 60».

В Новосокольническом районе был пойман один волк. В Пушкиногорском районе, охотничьем угодье общего пользования отстрелена волчица.

В Островском районе охотники также добыли одного волка. «Два ушли через флажки, одного ранили. Нашли недалеко ещë пятëрку, завтра будем пробывать флажить», - гласит сообщение в группе.