В Псковской области охотники регулируют численность волков
В Псковской области охотники регулируют численность волков, сообщает группа «Природа 60».
В Новосокольническом районе был пойман один волк. В Пушкиногорском районе, охотничьем угодье общего пользования отстрелена волчица.
В Островском районе охотники также добыли одного волка. «Два ушли через флажки, одного ранили. Нашли недалеко ещë пятëрку, завтра будем пробывать флажить», - гласит сообщение в группе.
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