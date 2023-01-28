Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксером

20:49, 28 января 2023, ПАИ

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Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксером, сообщает портал «Luki-News».

Сегодня в Екатеринбурге прошел первый профессиональный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions. Главным событием мероприятия стал бой Мухаммада Шехова и танзанийского боксера Элли Мвиранги.

Спортсмены провели на ринге 8 полных раундов по 3 минуты, по окончании которых единогласным решением судей победу присвоили Мухаммаду Шехову.

«Ответственность главного боя давила на меня, но я справился. Хорошо поработали, всем спасибо, кто болел», - Мухаммад Шехов.

После встречи Мухаммад Шехов поблагодарил тренеров и организаторов турнира, а также заявил о готовности боксировать на титул чемпиона мира.