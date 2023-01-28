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Общество

Ограничить скорость на участке дороги просят жители Дедовичей

Фото газеты «Коммуна»

Во время работы корреспондента газеты «Коммуна» Дедовичского района на месте дорожно-транспортного происшествия, случившегося на ул. Песочной, к журналисту подошёл один из местных жителей Виктор и обратился с просьбой ограничить скорость движения на улице Песочной.

«Сил нет как гоняют, — посетовал мужчина. — И не только легковые машины, и грузовые ездят, гружёные. А улица наша узкая, пройти по обочине страшно, а они летают как хотят, благо асфальт хороший. А детям как ходить? Ведь по нашей улице и гулять им больше негде — только на дороге. Можно же камеры поставить или знаки дорожные. Нужно что-то делать с этим вопросом».

Также мужчина рассказал, что некоторые большегрузы, проезжая по улице Песочной, задевают газовую трубу, которая проходит над проезжей частью на другую сторону улицы.

«Труба вся погнута, посмотрите, и знаки, которые указывают на ограничение высоты, погнуты, а то и вовсе отломаны. Это же не шутки: газ! А эта труба, у моего дома которая, и вовсе погнута, того и гляди лопнет — вот тогда беды не избежать… Уважаемая редакция, повлияйте как-то на эту ситуацию», — обозначил проблему Виктор.

Главный инженер МП ЖКХ Владимир Левковский ответил на вопрос жителя.

«На улице Песочной произведён осмотр наружных газовых сетей с целью определения их состояния и планирования работ по поддержанию их в работоспособном состоянии. Осмотр показал, что газовые сети, расположенные над проезжей частью на высоте 4,5 м, находятся в рабочем состоянии. Присутствуют знаки с указанием высоты, хотя некоторые из них сбиты или повреждены. Высоты расположения газовых труб хватает с запасом для проезда большегрузного транспорта. По правилам дорожного движения допустимая высота перевозимых грузов не должна превышать 4 м от поверхности проезжей части (п. 23.5)», — пояснил Владимир Левковский.

Начальник ГИБДД МО МВД России «Дедовичский» Андрей Алексеев также ответил на запрос редакции. Улица Песочная относится к улицам местного значения, состоит в муниципальной собственности муниципального образования Дедовичи. Органы Госавтоинспекции в соответствии с федеральным законом № 3 от 07.02.2011 «О полиции» неправомочны самостоятельно рассматривать данный вопрос.

«Вопрос ограничения скоростного режима движения на улице Песочной необходимо рассматривать на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Дедовичского района. В свою очередь ГИБДД МО МВД России «Дедовичский» готова поддержать ходатайство об ограничении скоростного режима», — поддержал Андрей Алексеев.

«Администрация городского поселения Дедовичи перенаправила обращение по вопросу установки ограничения скоростного режима на улице Песочной в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Дедовичского района для дальнейшего рассмотрения и принятия решения», — сообщил глава администрации городского поселения Дедовичи Юрий Акулич.

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