Закрытие медиашколы состоялось в Пскове

23:52, 28 января 2023, ПАИ

В Пскове состоялось закрытие второго потока медиашколы «МедиаМол», сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

В потоке приняло участие более 150 человек из разных районов Псковской области. Сертификаты получили самые лучшие и талантливые ребята, которые активно участвовали в обучении и выполняли задания. Участники прошли бесплатный курс обучения, чтобы освоить навыки создания информационных поводов, подачи информации, ведения соцсетей, и просто смогли познакомиться с единомышленниками.