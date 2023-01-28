Неудачная рыбалка обернулась смертельным исходом

22:46, 28 января 2023, ПАИ

В Псковском районе у деревени Устье два рыбака провались в промоину на реке Великой.

Сотрудник рыбоохраны, живущий рядом, сумел добраться до пострадавших и вызволить двоих мужчин из воды.

В результате случившегося один из рыбаков, пенсионер, погиб от переохлаждения, другого госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудник полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.