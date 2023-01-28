Неудачная рыбалка обернулась смертельным исходом
В Псковском районе у деревени Устье два рыбака провались в промоину на реке Великой.
Сотрудник рыбоохраны, живущий рядом, сумел добраться до пострадавших и вызволить двоих мужчин из воды.
В результате случившегося один из рыбаков, пенсионер, погиб от переохлаждения, другого госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудник полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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