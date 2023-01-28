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Общество

Мороз сегодня предвещает жару летом

Пётр-полукорм наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра — известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

Вторая часть названия — полукорм — говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

C прозвищем Петра были связаны и другие приметы — больше мистические, нежели логические. Например, проверяли сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом.

Эта примета дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Правда, употребляли ее не в сам Петров день, а раньше — при продаже выращенного льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства), как товар малоценный, не обещали больших барышей, и денег, вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма. Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг, а следовательно, голодную жизнь.

Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.

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