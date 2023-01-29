Международный день без интернета отмечают 29 января

12:14, 29 января 2023, ПАИ

Международный день без интернета отмечают 29 января, в последнее воскресенье месяца, сообщает calend.ru.

Главная цель праздника — полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми исключительно вживую или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю этот праздник ведёт с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org. Единственное, что известно точно, — что организаторами Международного дня без интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

За последние 10 лет не только выросли скорость интернета и количество пользователей, но и появились такие термины, как кибераддикция, сетеголизм, инфомания, социальная изоляция и т. п. Виртуальная среда оказалась для многих гораздо более комфортной и уютной, нежели реальный мир, а зависимость молодёжи от социальных сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьёзные опасения.