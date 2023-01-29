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Общество

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечают сегодня

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всём мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран — Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведёт свою историю сегодняшний праздник.

Последствия ядерных взрывов как для отдельной страны, так и для всей планеты катастрофичны, ведь даже на сегодняшний день возможности защиты от них весьма ограниченны, а тех, кто окажется в эпицентре взрыва, вообще невозможно спасти. Радиация нанесёт невосполнимый ущерб как природе, так и жизнедеятельности и здоровью людей. Всё это может привести к пожарам и эпидемиям, голоду и мародёрству. Повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний у людей, патологий у новорождённых, генетическим мутациям. А в результате крупномасштабной ядерной войны произойдёт климатическая катастрофа, и сложно даже представить, что где-либо на Земле уцелеет хоть какое-то человеческое сообщество.

Две крупные мировые державы —  СССР и США — ещё в 1953 году договорились о моратории на испытания ядерного оружия в атмосфере. Однако Советский Союз вновь начал испытания в 1961 году, а через год и США. Тогда в 1963 году комиссия ООН по разоружению подготовила договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали более 100 государств-членов ООН, в том числе СССР и США.

В 1968 году был открыт к подписанию ещё и Договор о нераспространении ядерного оружия (подготовленный также комиссией ООН по разоружению), который запрещает владеть ядерным оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и Франция). К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписало 181 государство. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. В 1995 году этот договор был продлён на неопределённый срок.

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