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Общество

Глава Total спрогнозировал ухудшение ситуации на европейском газовом рынке

Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне допустил, что ситуация на европейском рынке природного газа станет более напряжённой в 2023 году. Он отметил, что главной проблемой для Европы могут стать поставки дизельного топлива. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придётся опять массово импортировать СПГ. Ситуация снова станет более напряжённой»,— сказал глава в Total, его слова приводит Bloomberg.

Глава французской компании также не исключил нехватки дизельного топлива в Европе. В связи с этим он заверил, что его компания увеличит поставки этого топлива в европейские страны. По данным Vortexa, в 2022 году ЕС импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного топлива. При этом с 5 февраля весь импорт дизеля из России в Европу будет запрещён. Главным поставщиком дизеля в Европу на этих условиях может стать Китай.

В январе 2023 года цены на газ в европейских странах стали падать за счёт тёплой зимы, заполненных газовых хранилищ и увеличения выработки энергии ветряными электростанциями. 17 января цены на газ в Европе впервые с августа 2021 года упали до $600 за тыс. куб. м. При этом в третьем квартале 2023 года Евросоюз заплатил за газ около €101 млрд, что стало рекордом за последнее десятилетие.

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