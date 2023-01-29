На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов

13:29, 29 января 2023, ПАИ

Власти Краснодарского края выдали более 19 тысяч паспортов граждан РФ и одобрили свыше 5,5 тысячи заявлений на выдачу жилищных сертификатов жителям новых регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации, пишет ТАСС.

«Жителям новых территорий России в крае выдали более 19 тысяч паспортов. Всего Краснодарский край принял около 100 тысяч жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также продолжается выдача жилищных сертификатов. Из поступивших более 8,5 тысячи заявлений одобрено уже свыше 5,5 тысячи», — говорится в сообщении.

В 55 здравницах Анапы, Геленджика, Темрюкского, Туапсинского и Апшеронского районов находятся 13,5 тысячи переселенцев из Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома. В Анапе для них организовано медобследование с помощью мобильного комплекса скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» с консультациями специалистов краевого онкологического центра.

На базе пунктов временного размещения для переселенцев работают центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. Сформирован реестр желающих трудоустроиться с учётом образования, рода деятельности, профессиональной подготовки и опыта работы. Сейчас в реестре продавцы, бухгалтеры, повара, разнорабочие, охранники, водители, строители, экономисты, учителя и инженеры. Специалистами профильных ведомств проведено более 60 тыс. консультаций по вопросам пенсионного обеспечения, медицинского страхования, социального обеспечения, здравоохранения, образования. Предоставлены услуги перевода более 20 тысяч документов, добавили в пресс-службе.

Дети жителей новых регионов устроены в дошкольные и общеобразовательные заведения региона. Для граждан всех возрастов организована досуговая программа с посещением библиотек, музеев, экскурсий, а также кружков по интересам.

С начала специальной военной операции в Краснодарский край самостоятельно эвакуировались к родственникам жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, организованные группы эвакуированных регион не принимал. Позже Краснодарский край начал принимать эвакуированных из Херсонской области. Во всех населённых пунктах, куда прибывают люди, работают информационные центры, где им оказывают необходимую помощь.