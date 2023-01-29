«Тема недели»: Вызов на скорую

13:22, 29 января 2023, ПАИ

В эфире телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели».

«Рабочие моменты и вопросы есть всегда. Есть они и внутри скорой помощи. И время от времени эти вопросы становятся достоянием общественности. В Псковской области выстроена довольно оперативная и эффективная система мониторинга и реакции на возникающие жалобы, будь то проблемы ЖКХ, дорог или медицины.

В последние несколько недель в социальных сетях наблюдается какое-то нездоровое оживление. В одних и тех же анонимных аккаунтах стали появляться посты о том, что всё там плохо, в этой скорой: машины не ездят, зарплаты не платят, специалисты увольняются. Неизвестные авторы, можно сказать, поставили дело на поток», — отмечает автор программы.

Какая на самом деле ситуация в службе скорой? Экскурсия-проверка в неурочный час с участием председателя комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко ответит на многие вопросы.