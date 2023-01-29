Метель прогнозируется в Псковской области в ночь на 30 января

17:19, 29 января 2023, ПАИ

30 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт небольшой снег, местами умеренный, местами метель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днём осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, местами могут быть порывы до 9-13 метров в секунду.

Температура по области ночью -5…0 градусов, днём -3…+2 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.