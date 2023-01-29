О необходимости особенно тщательно соблюдать ПДД зимой напомнили псковским водителям

15:03, 29 января 2023, ПАИ

С учётом погодных условий автомобилистам и пешеходам в Псковской области рекомендуется соблюдать требования дорожной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимнее время. Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также не превышать скорость.

В любое время дня и ночи нужно в обязательном порядке передвигаться на машине со включёнными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары.

«При планировании своих поездок учитывайте складывающуюся ситуацию, а также не паркуйте автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке улиц. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную дорожную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — отметили в ведомстве.