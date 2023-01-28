Сбежавшего из больницы мужчину разыскивают в Пскове

14:43, 29 января 2023, ПАИ

Полиция Пскова разыскивает пропавшего жителя деревни Карамышево Псковского района Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29 июня 2022 года мужчина самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Подоянова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.