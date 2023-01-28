В Палкинском районе установлен факт фиктивной регистрации иностранца

15:34, 29 января 2023, ПАИ

В Палкинском районе установлен факт фиктивной регистрации иностранца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2022 года 59-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Армении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.