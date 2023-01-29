Митинг в честь 79-й годовщины освобождения района прошёл в Новосокольниках

15:46, 29 января 2023, ПАИ

29 января на мемориале погибшим землякам в Новосокольниках состоялся митинг «Славе не меркнуть, традициям жить», посвященный 79-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».



Первым к участникам митинга обратился глава района Виталий Соловьев. Он отметил заслуги защитников в годы Великой Отечественной войны и тех, кто защищает мир от фашизма сейчас.



Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал представитель регионального правительства Валерия Черней.

Поздравления с днем освобождения землякам адресовали депутат областного Собрания депутатов, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, член президиума районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Зоя Константиновна Булова и уполномоченный по работе с семьями мобилизованных Анастасия Некрасова.

Минуту молчания прервали залпы воинского салюта. Дарья Баборыгина исполнила песню «Живая память солдата».

Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню. Первыми эту почетную миссию исполнили призеры военно-патриотической игры – юнармейцы отряда имени Дмитрия Григорьева.