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Общество

Митинг в честь 79-й годовщины освобождения района прошёл в Новосокольниках

29 января на мемориале погибшим землякам в Новосокольниках состоялся митинг «Славе не меркнуть, традициям жить», посвященный 79-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
 
Первым к участникам митинга обратился глава района Виталий Соловьев. Он отметил заслуги защитников в годы Великой Отечественной войны и тех, кто защищает мир от фашизма сейчас. 
 
Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал представитель регионального правительства Валерия Черней.

Поздравления с днем освобождения землякам адресовали депутат областного Собрания депутатов, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, член президиума районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Зоя Константиновна Булова и уполномоченный по работе с семьями мобилизованных Анастасия Некрасова.

Минуту молчания прервали залпы воинского салюта. Дарья Баборыгина исполнила песню «Живая память солдата». 

Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню. Первыми эту почетную миссию исполнили призеры военно-патриотической игры – юнармейцы отряда имени Дмитрия Григорьева.

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