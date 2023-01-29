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Общество

Школа-конференция для иммунологов со всей России открылась в Псковской области

Фото газеты "Пушкинский край"

29 января в Пушкинских Горах открылась XIII Всероссийская школа-конференция по клинической иммунологии «Иммунология для врачей». Тема этого года — инфекционная иммунология. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В Пушкинских Горах собрались специалисты в области здравоохранения и научной медицины из разных регионов России. Конференция считается международной, в ней принимают участие специалисты из Киргизии.

С приветственным словом к собравшимся обратились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. От лица руководителя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марины Гаращенко участникам конференции был передан приветственный адрес. Приветствовал специалистов в области здравоохранения на пушкинской земле и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

С 29 января по 4 февраля с лекциями для участников конференции выступят специалисты ведущих исследовательских медицинских институтов, академий и университетов, всероссийских центров здоровья и других профессиональных и научных учреждений. Всего более 30 лекторов.

Запланированы также выступления нескольких десятков докладчиков.

Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская Академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга и правительство Псковской области.

Организационный комитет возглавляют академик РАН (Екатеринбург) Валерий Черешнев и академик РАН (Санкт-Петербург) Арег Тотолян.

«Последние три года конференция посвящена именно инфекционной иммунологии, - уточнил Арег Тотолян. - В этом году здесь собрались специалисты из 15 регионов России и коллеги из Киргизии. Сегодня, например, будет важная лекция по иммунологическим аспектам COVID-19. Все лекции, которые будут прочитаны на конференции, имеют прикладной, практический характер. А после работы, конечно, посетим и усадьбы Пушкинского заповедника».

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