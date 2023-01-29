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Общество

В Кунье прошёл концерт ансамбля русской музыки

Фото газеты «Пламя»

Финальным аккордом «Культурных выходных» стало выступление ансамбля русской музыки «Псков» на сцене районного культурного центра посёлка Кунья, сообщает газета «Пламя».

В программе «Старая афиша» прозвучали песни, а также инструментальные мелодии из любимых советских и зарубежных кинофильмов.

Фото газеты «Пламя»

Зал стоя рукоплескал солистам коллектива Александру Либу, Наталье Александровой и Елене Фединой, а также музыкантам ансамбля, подарившим куньинцам замечательный вечер, наполненный яркими эмоциями и впечатлениями.

Фото газеты «Пламя»

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