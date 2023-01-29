Профилактическую беседу в Островском колледже провёл начальник ОГИБДД

18:36, 29 января 2023, ПАИ

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Островскому району провёл беседу со студентами многопрофильного колледжа о соблюдении правил безопасности на дорогах, сообщает газета «Островские вести».

В связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в городе Острове, повлёкшим гибель девушки, в Островском многопрофильном колледже сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Островскому району проведены профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. С обучающимися первого курса ОМК начальником ОГИБДД ОМВД России по Островскому району майором полиции Олегом Прохоровым была проведена беседа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних».

Во время беседы особое внимание Олег Прохоров уделил вопросу недопущения управления мото- и автотранспортными средствами несовершеннолетними, напомнил студентам о правилах перехода проезжей части.