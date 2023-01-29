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Антон-перезимник наступил по народному календарю

День Антона-перезимника или Антонины-половины наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», — говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами — к метели.

В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.

Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.
 

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