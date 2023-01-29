В Новоржеве установили новые светильники

22:08, 29 января 2023, ПАИ

В сквере Памяти на улице Германа и на прилегающей территории в Новоржеве заработали установленные на новых опорах светильники, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Напомним, освещение данной общественной территории — дополнительный этап благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы выполнены в декабре прошлого года на сэкономленные на проведённом аукционе средства.

Подрядчик с электромонтажными работами справился в срок, но решение вопроса с подключением заняло некоторое время.