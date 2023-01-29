Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО

22:53, 29 января 2023, ПАИ

В Псковской области простились ещё с пятью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Во время СВО погибли:

гвардии младший сержант Николай Егоров;

гвардии ефрейтор Артур Абазов;

гвардии ефрейтор Евгений Горячев;

гвардии рядовой Валерий Ксенофонтов;

гардии рядовой Владимир Цветков.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь. Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», — написал Михаил Ведерников в Telegram.