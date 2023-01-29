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Общество

Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО

В Псковской области простились ещё с пятью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Во время СВО погибли:

  • гвардии младший сержант Николай Егоров;
  • гвардии ефрейтор Артур Абазов;
  • гвардии ефрейтор Евгений Горячев;
  • гвардии рядовой Валерий Ксенофонтов;
  • гардии рядовой Владимир Цветков.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь. Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», — написал Михаил Ведерников в Telegram.

 

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