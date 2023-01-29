Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО
В Псковской области простились ещё с пятью бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Во время СВО погибли:
- гвардии младший сержант Николай Егоров;
- гвардии ефрейтор Артур Абазов;
- гвардии ефрейтор Евгений Горячев;
- гвардии рядовой Валерий Ксенофонтов;
- гардии рядовой Владимир Цветков.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь. Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», — написал Михаил Ведерников в Telegram.
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