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Спорт

Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях «Битва полов»

Студентка третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Наталья Спиридонова получила бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», сообщает группа ВЛГАФК.

Соревновались спортсмены в прыжках в высоту и с шестом. Первое место в прыжке в высоту среди женщин заняла Мария Ласицкене, её результат 1,95 м, на втором месте - Кристина Королева (1,88 м). Результат Натальи Спиридоновой - 1,88 м.

В соревнованиях, которые прошли в рамках «Битвы полов» в Москве, псковичка также заняла третье место, золото получила Мария Ласицкене.

Напомним, Наталья Спиридонова в 2021 году стала чемпионкой мира среди юниоров. В начале августа псковичка стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике. В Чебоксарах она взяла высоту 1,91 м, уступив только Марии Ласицкене, которая преодолела планку в 2 м. 

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