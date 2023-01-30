Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях «Битва полов»

07:21, 30 января 2023, ПАИ

Студентка третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Наталья Спиридонова получила бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», сообщает группа ВЛГАФК.

Соревновались спортсмены в прыжках в высоту и с шестом. Первое место в прыжке в высоту среди женщин заняла Мария Ласицкене, её результат 1,95 м, на втором месте - Кристина Королева (1,88 м). Результат Натальи Спиридоновой - 1,88 м.

В соревнованиях, которые прошли в рамках «Битвы полов» в Москве, псковичка также заняла третье место, золото получила Мария Ласицкене.

Напомним, Наталья Спиридонова в 2021 году стала чемпионкой мира среди юниоров. В начале августа псковичка стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике. В Чебоксарах она взяла высоту 1,91 м, уступив только Марии Ласицкене, которая преодолела планку в 2 м.