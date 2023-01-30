Новый выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в прямой эфир

11:31, 30 января 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

В Псковской области проходит чемпионат и первенство региона по автомногоборью. Какие спортсмены и автомобили участвуют в соревнованиях, в чём особенности ледового ралли, а также о безопасности дорожного движения в зимних погодных условиях расскажет президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

31 января отмечается профессиональный праздник специалистов ювелирного дела. Как развивается этот вид искусства в Псковской области, есть ли особые техники у псковских мастеров, какие изделия из драгоценных материалов популярны сегодня, а также как ювелиры обучают своих учеников, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с мастером ювелирного дела, предпринимателем Александром Деймовым.