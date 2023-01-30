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Общество

Работающих пенсионеров предлагают освободить от страховых взносов

Работающих пенсионеров предлагают освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект 30 января внесет в Госдуму фракция ЛДПР, сообщает газета «Известия».

Как пояснили авторы инициативы, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.

«Начиная с 2016 года пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, выплата пенсии осуществляется без учета индексации. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц одинаков, что для работающих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не являющихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что работающие пенсионеры сегодня могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако, как заметили авторы инициативы, действующие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие. Они не компенсируют даже инфляцию. С августа 2022 года максимальное увеличение составило 354 рубля.

«Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым», — подчеркнули в ЛДПР.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

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