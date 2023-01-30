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Спорт

Псковские каратисты вернулись с медалями из Санкт-Петербурга

Команда псковских каратистов в составе сборной Псковской области приняла участие во всероссийских и межрегиональных соревнованиях «Невский факел». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 28-29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня. 

«Традиционно соревнования в Санкт-Петербурге проходят в серьезной конкурентной среде, ведь сюда съезжается большое количество спортсменов со всей России. Эти соревнования не стали исключением. 1100 участников из 26 регионов РФ в течение двух дней выходили на татами для того, чтобы доказать свое право на чемпионский титул», - рассказал Антон Потебня.

Фото здесь и далее: председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня

Результаты выступления псковских спортсменов:

- золото в дисциплине ката, категория 6-7 лет – Алиса Чернова;

- серебро в дисциплине кумите, категория 6-7 лет от 27 кг – Жанна Михайлова;

- бронза в дисциплине ката, категория 10-11 лет – Павел Антонов;

- бронза в дисциплине ката, категория 10-11 лет – Дмитрий Курасов;

- бронза в дисциплине кумите, категория 6-7 лет от 30 кг – Николай Шатных;

- бронза в дисциплине кумите, категория 8-9 лет 25 кг – Владислав Колодич.

Отметим, что тренируются спортсмены под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Михаила Шалыгина и Антона Потебни в школе боевых искусств Будокан «АТЭМИ».

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